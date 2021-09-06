Ümraniye’de midibüs ile otomobil çarpıştı

Ümraniye’de midibüs ile otomobil çarpıştı

Yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkan midibüsün otomobile çarpmasıyla 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yolunda, Ersoy Gökbulak'ın kullandığı 34 LAM 770 plakalı servis midibüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda önce alt geçidin duvarına daha sonra önünde seyreden 34 VM 1355 plakalı otomobile çarptı.

Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

6 YARALI: BİRİNİN DURUMU AĞIR

Kazada otomobilde bulunan 2 kişi ile servis midibüsünde bulunan 4 yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, otomobilde bulunan yaralılardan 1'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazada otomobil hurdaya dönerken kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırılarak yol trafiğe açıldı.

"DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ"

Midibüs de bulunan Fatma Tuna, "Önce kaymaya başladı midibüs. Sonra sağa sola çarptıktan sonra otomobile çarptı. Direksiyon hakimiyetini kaybetti sürücü." diye konuştu.

Ahmet Yıldız isimli yolcu ise "Yağmurdan dolayı araca çarptık." diye konuştu.