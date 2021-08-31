Otomobilin çarptığı motosikletli, o esnada karşı yola geçmeye çalışan genç kadına ait bebek arabasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle bebek yola savruldu. Anne ve çocuğu hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Ümraniye'de geçtiğimiz pazar günü saat 19.30 sıralarında sokak içerisinden caddeye giren otomobil sürücüsü, o esnada caddede seyir halinde olan motosikletliye çarptı.

Motosiklet çarpmanın etkisiyle, karşı yola geçmeye çalışan genç kadına ait bebek arabasına çarptı.

GENÇ KADIN FENALIK GEÇİRDİ

Bebek arabası içerisindeki 4 yaşındaki çocuk yola savrulurken, çocuğunun o halini gören ve hamile olduğu öğrenilen genç kadın fenalık geçirdi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.





HASTANEYE KALDIRILDILAR

Adrese gelen polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken sağlık ekipleri ise kazada yaralanan çocuk ve fenalaşan annesini hastaneye kaldırdı.

Ümraniye'de motosiklet bebek arabasına çarptı: Hamile anne sinir krizi geçirdi VİDEO









"HAMİLE KADIN SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ"

Kazaya ilişkin konuşan çevre esnafından Hazar Ulaş, “Biz içerideydik. Bir çığlık sesi duyduk. Dışarı çıktığımızda hamile bir kadın ile yerde yatan bir çocuk gördük. Çocuğun yüzünde ezikler vardı. Annesi zaten şoka girmişti. Kaza olmuş. Motosiklet sürücüsü de bebek arabasına çarpmış. Zaten motorcu da yerdeydi. Kadın hamileydi, olayın şokuyla sinir krizi geçirdi. Çocuk ve annesi hastaneye kaldırıldı. Tek temennimiz çocuğa bir şey olmaması” diye konuştu.

Korkutan kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.