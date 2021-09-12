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    Ümraniye’de otomobilini yayaların üzerine sürdü

    Tartıştığı moto kuryeye sinirlenerek aracıyla tehlike saçan sürücünün o anları kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 12.09.2021 - 13:11
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    Ümraniye’de otomobilini yayaların üzerine sürdü

    İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı İdealist Kent Caddesi üzerinde, lüks otomobil sürücüsü ile fast food firması çalışanı arasında tartışma yaşandı.

    Sürücü bir süre sonra aracını kuryeyle yayaların üzerine sürdü.

    KURYENİN AYAĞINI KIRDI

    Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kuryelerden birinin ayağı kırıldı. Geri manevra yaparak çöp konteynerlerine çarpan sürücü daha sonra olay yerinden kaçtı.

    Olay anı ise yoldan geçen vatandaşlar tarafından görüntülendi.

    Ümraniye’de otomobilini yayaların üzerine sürdü

    Ümraniye’de otomobilini yayaların üzerine sürdü #1

    Ümraniye’de otomobilini yayaların üzerine sürdü #2

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