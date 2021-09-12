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- Ümraniye’de otomobilini yayaların üzerine sürdü
Ümraniye’de otomobilini yayaların üzerine sürdü
Tartıştığı moto kuryeye sinirlenerek aracıyla tehlike saçan sürücünün o anları kameraya yansıdı.
- İHA
- 12.09.2021 - 13:11
İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı İdealist Kent Caddesi üzerinde, lüks otomobil sürücüsü ile fast food firması çalışanı arasında tartışma yaşandı.
Sürücü bir süre sonra aracını kuryeyle yayaların üzerine sürdü.
KURYENİN AYAĞINI KIRDI
Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kuryelerden birinin ayağı kırıldı. Geri manevra yaparak çöp konteynerlerine çarpan sürücü daha sonra olay yerinden kaçtı.
Olay anı ise yoldan geçen vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Ümraniye’de otomobilini yayaların üzerine sürdü