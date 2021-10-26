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    Ümraniye’de, scooter kullanan kadını İETT otobüsü ezdi

    Alemdağ Caddesi’nde elektrikli scooter kullanan bir kadın, otomobilin kapısına çarpıp yola savrulduktan sonra İETT otobüsü altında ezildi.
    • DHA
    • 26.10.2021 - 12:05
    • Güncelleme : 26.10.2021 - 12:41
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    Ümraniye’de, scooter kullanan kadını İETT otobüsü ezdi

    İstanbul’un Ümraniye ilçesinde, Alemdağ Caddesi’nde, otomobilini yol kenarına çeken bir sürücü, elektrikli scooter kullanan bir kadının geçtiğini fark etmeyerek kapıyı açtı.

    Duramayan kadın, otomobilin kapısına çarptıktan sonra yolun ortasına savruldu.

    KAMERAYA YANSIDI

    O sırada seyir halinde olan İETT otobüsü de yolun ortasına düşen kadının üzerinden geçti.

    Yaşanan kaza anları, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

    Ümraniye’de, scooter kullanan kadını İETT otobüsü ezdi ViDEO

    SAĞLIK DURUMU AĞIR

    Otobüsün altında ezilen kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Kadının sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

    Ümraniye’de, scooter kullanan kadını İETT otobüsü ezdi #1

    Ümraniye’de, scooter kullanan kadını İETT otobüsü ezdi #2

    Ümraniye’de, scooter kullanan kadını İETT otobüsü ezdi #3

    Ümraniye’de, scooter kullanan kadını İETT otobüsü ezdi #4

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