Alemdağ Caddesi’nde elektrikli scooter kullanan bir kadın, otomobilin kapısına çarpıp yola savrulduktan sonra İETT otobüsü altında ezildi.

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde, Alemdağ Caddesi’nde, otomobilini yol kenarına çeken bir sürücü, elektrikli scooter kullanan bir kadının geçtiğini fark etmeyerek kapıyı açtı.

Duramayan kadın, otomobilin kapısına çarptıktan sonra yolun ortasına savruldu.

KAMERAYA YANSIDI

O sırada seyir halinde olan İETT otobüsü de yolun ortasına düşen kadının üzerinden geçti.

Yaşanan kaza anları, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Ümraniye’de, scooter kullanan kadını İETT otobüsü ezdi ViDEO

SAĞLIK DURUMU AĞIR

Otobüsün altında ezilen kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kadının sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.