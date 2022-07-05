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    Ümraniye'de servis ve tır şoförü birbirine girdi

    Yol verme tartışmasında sürücüler arasında gerginlik artarken tır şoförü, aracını yumruklayan servis şoförüne cam şişe fırlattı.
    • 05.07.2022 - 11:39
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    Ümraniye'de servis ve tır şoförü birbirine girdi

    İstanbul Ümraniye'de sürücüler arası 'yol verme' krizi yaşandı.

    Öğle saatlerinde meydana gelen olayda, servis sürücüsü ile tır sürücüsü birbirlerine girdi.

    Kısa sürede alevlenen tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu olanlar oldu.

    Sürücüye cam şişe fırlattı

    Çıkan kavgada servis sürücüsü, tır sürücüsünün kapısını yumruklayınca tır şoförü ise servis sürücüsüne cam şişe fırlattı.

    Olayı gören diğer sürücüler kavgayı ayırmak için araya girdi. Kavga nedeniyle trafik oluşurken sürücüler duruma korna çalarak tepki gösterdi.

    O anlar kamerada

    Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Ümraniye'de servis ve tır şoförü birbirine girdi VİDEO

    Ümraniye de servis ve tır şoförü birbirine girdi #1

    Ümraniye de servis ve tır şoförü birbirine girdi #2


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