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Ümraniye'de servis ve tır şoförü birbirine girdi
Yol verme tartışmasında sürücüler arasında gerginlik artarken tır şoförü, aracını yumruklayan servis şoförüne cam şişe fırlattı.
- 05.07.2022 - 11:39
İstanbul Ümraniye'de sürücüler arası 'yol verme' krizi yaşandı.
Öğle saatlerinde meydana gelen olayda, servis sürücüsü ile tır sürücüsü birbirlerine girdi.
Kısa sürede alevlenen tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu olanlar oldu.
Sürücüye cam şişe fırlattı
Çıkan kavgada servis sürücüsü, tır sürücüsünün kapısını yumruklayınca tır şoförü ise servis sürücüsüne cam şişe fırlattı.
Olayı gören diğer sürücüler kavgayı ayırmak için araya girdi. Kavga nedeniyle trafik oluşurken sürücüler duruma korna çalarak tepki gösterdi.
O anlar kamerada
Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Ümraniye'de servis ve tır şoförü birbirine girdi VİDEO