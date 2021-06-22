Ümraniye'de, yangında can veren kadının öldürüldüğü ortaya çıktı

Dün çıkan yangında hayatını kaybeden Arzu Rahman Güney'in, yangında ölmediği, eşi Mehmet Güney tarafından öldürüldüğü belirlendi. Ağır yaralanan oğlu Kerem Güney ise bugün hayatını kaybetti.

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde bulunan bir daire çıkan yangın sonucu, Arzu Rahman Güney, hastaneye kaldırılmış ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Arzu Güney'i eşi Mehmet Güney'in vurduğu belirlenirken, Mehmet Güney'in evden çıktığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

BİNAYA BİRLİKTE GİRDİKLERİ GÖRÜLDÜ

Sokaktaki güvenlik kamerasında görüntülere önce anne Arzu Rahman Güney'in apartmana girişi yansıdı.

Bir süre sonra da baba Mehmet Güney'in elinde poşet, yanında oğlu Kerem Güney ile birlikte binaya girdiği görüldü.

Baba Mehmet Güney, öğle saatlerine doğru binadan hızla çıkarak uzaklaştı.

Hemen yan taraftaki sokakta bulunan otomobiline yönelen Mehmet Güney, otomobile binerek sokaktan ayrıldı.

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OĞLU KURTARILAMADI

Yangında yaralanan ve Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, yoğun bakıma alınan 7 yaşındaki Kerem Güney, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Karısını öldüren Mehmet Güney ise intihar ederek, yaşamına son verdi.

EVDEN KAVGA SESLERİ YÜKSELDİ

Öte yandan olayda hayatını kaybeden Arzu Rahman Güney'in boşanma aşamasında olduğu, sabah saatlerinde de evden kavga seslerinin yükseldiği öğrenildi.

Yangın ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.