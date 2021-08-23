Ümraniye’de yaşlı adamların kavgası

Yol üzerinde karşılaşan iki yaşlı vatandaş sokak ortasında tekmeli yumruklu kavga etti, yerlerde yuvarlandı. Kimileri yaşlı vatandaşların kavgasını izlerken kimileri de ayırmaya çalıştı.

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde aynı mahallede yaşayan yaşlı iki vatandaş, cadde üzerinde karşılaştıkları esnada bir anda kavgaya tutuştu.

Karşılıklı tekme ve yumrukların konuştuğu kavgada iki vatandaş, bir süre sonra yere düştü.

Kavgayı görenler araya girerek yaşlı adamları ayırırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

"İLGİNÇ VE KOMİKTİ"

Meydana gelen kavga esnasında olay yerinde bulunan Yiğit Şen, “Biz de yoldan geçtiğimiz esnada gördük. Her şey bir anda oldu. İki tane yaşlı amca kavga ediyordu. Konunun ne olduğunu biz de tam anlayamadık. Çevredekiler araya girdi. Bir anda kavga etmişler. Aslında biraz da ilginç ve komikti. Kavga da kısa sürdü. Herkes dağıldı.” diye konuştu.

Ümraniye'de iki yaşlı adamın kavgası VİDEO