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    Ümraniye'deki kadın yardım kumbarasını çaldı

    Kırtasiyeye gelen genç bir kadın, yardım kumbarasını çalarak kaçtı.
    • İHA
    • 08.12.2021 - 10:18
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 10:37
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    Ümraniye'deki kadın yardım kumbarasını çaldı

    İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bulunan bir kırtasiye dükkanında iş yerine müşteri olarak gelen genç kadın, alışveriş yapma bahanesiyle kırtasiye personelini oyalayarak tezgah üzerinde bulunan kumbarayı çaldı.

    YARDIM KUMBARASINI ÇALDI

    Çantasına attığı kumbarayla dükkandan çıkış yapan şüpheli kadın, olay yerinden koşarak uzaklaştı.

    "BU HIRSIZLIĞA DİYECEK BİR ŞEY BULAMIYORUM"

    Yaşanan olay sonrası konuşan işletme sahibi Serkan Seyrek, "Kadın, bizim dükkana geliyor. Eşim ve çalışanımızı oyalıyor. Boşluktan faydalanıp buradaki yardım kumbarasını çalıyor. Sonra da kaçarak gidiyor. Yardım kumbarasının çalınması bizi çok üzdü. Bu kumbaranın içine başta vatandaşlar olmak üzere çocuklar bile para atıyordu. Hırsızlığı yapan şahsa ise diyecek bir şey bulamıyorum." diye konuştu.

    Ümraniye'deki kadın yardım kumbarasını çaldı VİDEO

    Ümraniye deki kadın yardım kumbarasını çaldı #1

    Ümraniye deki kadın yardım kumbarasını çaldı #2

    Ümraniye deki kadın yardım kumbarasını çaldı #3

    Ümraniye deki kadın yardım kumbarasını çaldı #4

    Ümraniye deki kadın yardım kumbarasını çaldı #5

    Ümraniye deki kadın yardım kumbarasını çaldı #6

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