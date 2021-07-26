Maske ve plastik gibi çöplerin denize atılması nedeni ile kıyıda kirlilik oluştu. Artan kirlilik, deniz anlarının artmasına neden oldu.

İstanbul’un Üsküdar ilçesine sahil havası almak için gelen vatandaşlar, kıyıya vurmuş plastik atık, maske gibi çöplerle karşılaştı.

Denizdeki kirlilik nedeni ile deniz anası sayılarında artış olduğu görüldü.

Vatandaşlar, kıyıdaki kirliliğe tepki gösterdi. Çorum'dan İstanbul'a ziyaret amacıyla geldiğini söyleyen Seyfettin Körpe, denizde ufak bir kirlilik olduğunu ancak kirliliğin çoğalması halinde problem olacağını söyledi.

“SAHİP ÇIKILMASI LAZIM”

Körpe, Üsküdar'ın yerli ve yabancı turistler tarafından çok fazla tercih edildiğine dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Burada yol bozulduğu zaman nasıl asfalt yapılıyorsa, denizlerimize de bu şekilde sahip çıkılması lazım. Denizlerin kirlendiği zaman temizlenmesi lazım. Denizlerimiz herkesin gelip havasını değiştirdiği bir alan. Dolayısıyla herkes sorumluluğunu bilip bu alanı temiz tutup, devamlılığını sağlaması gerekiyor."

Üsküdar sahilinde kıyılardaki kirlilik tepki topladı ViDEO







“DENİZİ KORUMAK ZORUNDAYIZ”

Melek Korkmaz isimli bir vatandaş ise karşılaştığı kirlilik nedeni ile şaşırdığını belirterek, "Bu kadar güzel bir ülkede denizin böyle kirli olması hiç hoş bir şey değil. Denizi korumak zorundayız. Böyle güzel bir ülkeyi kirletmemek gerekiyor. Güzel, hoş değil. Her tarafta çöp kovaları var. Denize çöp atılması doğru şeyler değil.” ifadelerini kullandı.