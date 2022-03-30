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    Üsküdar'da barışmak için buluştuğu arkadaşı bıçakladı

    4 yıl önce alacak-verecek yüzünden tartıştığı arkadaşıyla barışmak için bir araya getirilen 2 taraf arasında tekrar başlayan tartışmada Ercan Akdağ, bıçaklanarak hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 30.03.2022 - 11:17
    • Güncelleme : 30.03.2022 - 11:27
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    Üsküdar'da barışmak için buluştuğu arkadaşı bıçakladı

    İstanbul'un Üsküdar ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde Tuncay Demirli (47) ve Ercan Akdağ'ın (44) arkadaşlıkları, bundan 4 yıl önce aralarında alacak-verecek meselesi yüzünden yaşanan tartışma ile sona erdi.

    BARIŞMAYA GELDİ

    Aralarında husumet başlayan 2 taraf o günden itibaren görüşmemeye başladı. İki tarafın ortak bir arkadaşı husumete son vermek için Demirli ve Akdağ'la görüşerek, barışma görüşmesi ayarladı.

    BIÇAKLANDI

    İki taraf ve ortak arkadaşları kafede bir araya geldi. Barışan taraflar masada sohbet etmeye başladı. Sohbet sırasında eski konular yeniden açılınca ortam bir anda gerildi. Aralarında tekrar tartışma başladı.

    Üsküdar'da barışmak için buluştuğu arkadaşı bıçakladı VİDEO

    HAYATINI KAYBETTİ

    Tuncay Demirli belinden çıkardığı bıçakla Ercan Akdağ'ı bıçakladı. Yaralı koşarak dışarı çıkarken de peşinden giden şüpheli bıçaklamaya devam etti. Ağır yaralanan Akdağ hayatını kaybetti.

    Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

    Yapılan çalışmalarda olayda kullanılan suç aleti Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanında bulundu.

    KAÇAN ŞAHIS TUTUKLANDI

    Olay sonrası firar eden şüpheli 26 Mart tarihinde Çekmeköy'de yakalanarak gözaltına alındı.

    Emniyet'teki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Tuncay Demirli, "Kasten Öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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