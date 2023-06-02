Üsküdar'da denize düşen çocuğa piknik örtüsüyle müdahale Üsküdar'da yüzmek için denize giren bir çocuk boğulma tehlikesi yaşadı. Çocuğun boğulduğunu fark eden vatandaşlar uzun uğraşlar sonrası çocuğu denizden çıkardı.

İHA Sıcak havalar yurtta etkisini göstermeye başladı. Sıcak havaların etkisinin artmasıyla denizlerde boğulma vakaları da yaşanmaya başlandı. Bu kapsamda yeni bir olay ise İstanbul'un Üsküdar ilçesinde meydana geldi. Beylerbeyi sahilde serinlemek için denize giren bir çocuk, kısa süre sonra suda çırpınmaya başladı. Boğulan çocuğa piknik örtüsüyle mücadele Çocuğun çırpındığını gören vatandaşlar 112 Sağlık ekibine ihbarda bulunurken bazı vatandaşlar ise denize atlayarak çocuğu kurtarmaya çalıştı. Denize giren bir vatandaş çocuğu karaya çıkartmakta zor anlar yaşarken diğer vatandaşlar ise piknik örtüsü sarkıtarak yardım etmeye çalıştı. “Yaşıyor, yaşıyor” Daha sonra olay yerine gelen Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri çocuğu denizden çıkartarak bota aldı. İlk müdahalenin yapıldığı çocuk hastaneye kaldırılırken vatandaşların, “yaşıyor, yaşıyor” demesi dikkat çekti. O anlar kaydedildi Denizde yaşanan can pazarı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.