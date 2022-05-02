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- Üsküdar'da kaza yapan 2 sürücü arasında yumruklu kavga
Üsküdar'da kaza yapan 2 sürücü arasında yumruklu kavga
Sahil boyunda iki aracın çarpışması sonucu, araçlardan inen gruplar birbirine saldırdı. Yaşanan dehşet anlar ise anbean kaydedildi.
- 02.05.2022 - 10:37
- Güncelleme : 02.05.2022 - 11:59
Üsküdar sahil yolunda saat 23.30 sularında iki araç kazaya karıştı.
Kaza sonucunda araçlardaki ikili grubun arasında ise tartışma yaşandı.
2 aracın da maddi hasar aldığı olayda öfkeli gençler araçlarından inerek kavga etmeye başladı.
Öfkeli grup birbirine saldırdı
Giderek alevlenen kavgada yumruklar havada uçuşurken, kalabalık grup vatandaşların müdahalesiyle, güçlükle ayrıldı.
O anlar kamerada
Yaşanan dehşet anlar ise olay yerinde bulunan bir vatandaş tarafından anbean kaydedildi.
Üsküdar'da kaza yapan 2 sürücüler arasında yumruklu kavga ViDEO