Üsküdar'da kaza yapan 2 sürücü arasında yumruklu kavga

Sahil boyunda iki aracın çarpışması sonucu, araçlardan inen gruplar birbirine saldırdı. Yaşanan dehşet anlar ise anbean kaydedildi.

Üsküdar sahil yolunda saat 23.30 sularında iki araç kazaya karıştı.

Kaza sonucunda araçlardaki ikili grubun arasında ise tartışma yaşandı.

2 aracın da maddi hasar aldığı olayda öfkeli gençler araçlarından inerek kavga etmeye başladı.

Öfkeli grup birbirine saldırdı

Giderek alevlenen kavgada yumruklar havada uçuşurken, kalabalık grup vatandaşların müdahalesiyle, güçlükle ayrıldı.

O anlar kamerada

Yaşanan dehşet anlar ise olay yerinde bulunan bir vatandaş tarafından anbean kaydedildi.

Üsküdar'da kaza yapan 2 sürücüler arasında yumruklu kavga ViDEO













