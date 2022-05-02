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    Üsküdar'da kaza yapan 2 sürücü arasında yumruklu kavga

    Sahil boyunda iki aracın çarpışması sonucu, araçlardan inen gruplar birbirine saldırdı. Yaşanan dehşet anlar ise anbean kaydedildi.
    • 02.05.2022 - 10:37
    • Güncelleme : 02.05.2022 - 11:59
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    Üsküdar'da kaza yapan 2 sürücü arasında yumruklu kavga

    Üsküdar sahil yolunda saat 23.30 sularında iki araç kazaya karıştı.

    Kaza sonucunda araçlardaki ikili grubun arasında ise tartışma yaşandı.

    2 aracın da maddi hasar aldığı olayda öfkeli gençler araçlarından inerek kavga etmeye başladı.

    Öfkeli grup birbirine saldırdı

    Giderek alevlenen kavgada yumruklar havada uçuşurken, kalabalık grup vatandaşların müdahalesiyle, güçlükle ayrıldı.

    O anlar kamerada

    Yaşanan dehşet anlar ise olay yerinde bulunan bir vatandaş tarafından anbean kaydedildi.

    Üsküdar'da kaza yapan 2 sürücüler arasında yumruklu kavga ViDEO

    Üsküdar da kaza yapan 2 sürücü arasında yumruklu kavga #1

    Üsküdar da kaza yapan 2 sürücü arasında yumruklu kavga #2

    Üsküdar da kaza yapan 2 sürücü arasında yumruklu kavga #3

    Üsküdar da kaza yapan 2 sürücü arasında yumruklu kavga #4


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