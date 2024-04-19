Üsküdar'da öğrenci servisi kaza yaptı İstanbul Üsküdar'da bir öğrenci servisi, iniş esnasında önce istinat duvarına, ardından da park halindeki araçlara çarptı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Bugün saat 13.00 sıralarında, İstanbul'un Üsküdar İlçesibe bağlı Burhaniye Mahallesi, Bahçeler Sokak üzerinde servis aracı, yokuş aşağı indiği sırada yağmurunda etkisiyle duramayıp önce istinat duvarına, ardından da sokak üzerinde park halindeki araçlara çarptı.

Servis sürücüsü ve bazı öğrenciler hafif yaralandı

Kazada servis şoförü ve servisin içindeki öğrencilerin bazıları hafif yaralandı. Kazadan etkilenen bazı öğrenciler olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı öğrencilere olay yerinde müdahale ederek hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayı gören Serdar Başpınar, "Ben dışarıdaydım yeni gördüm. Yokuş aşağı geliyor frene basıyor şoför ama kayıyor araç. Kırıyor direksiyonu kırıyor. Ölen yok hafif yaralananlar var." dedi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan, kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis aracının yokuş aşağı hızlıca kaydığı ve park halindeki araçlara çarptığı görülüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)