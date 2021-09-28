Üsküdar'da okul servisi evin bahçesine girdi

Direksiyonunun kilitlendiği öne sürülen servis, kontrolden çıktı. Kaza sonucu hostes yaralanırken, araçta öğrencinin olmadığı öğrenildi.

İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Ayışığı Sokak'ta, öğrenci servisini yaptıktan sonra evine giden Gül Aydın Çalık'ın kullandığı 34 LJA 474 plakalı servisin direksiyonu kilitlendi.

BAHÇE DUVARINA ÇARPTI: HOSTES YARALANDI

Sürücünün kontrolünden çıkan servis minibüsü, bir evin bahçesine girerek durabildi. Kazada serviste hostes olan Aynur Demir yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı hostes, ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

"SERVİSTE ÖĞRENCİ YOKTU"

Sürücü Gül Aydın Çalık, "Aracın direksiyonu kilitlendi, önümüze araç çıkınca durduramadık bahçeye girdik. Öğrencimiz yoktu. İşimizi bitirdik eve gidiyordum." diye konuştu.

Ev sahibi Erhan Yayman, "Yukardan direkt bahçeye daldı. İçinde 2 kişi vardı, öğrenci yoktu. Hostes yaralıydı hastaneye kaldırıldı. Direksiyonumu kilitlenmiş." dedi.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.