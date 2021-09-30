Uyuşturucu kullanan oğlunu silahla yaralayan baba, yaralı oğlunun başında beklemesinin ardından ekiplere teslim oldu. Aynı zamanda şahsın eşinin, bir süre önce şüpheli şekilde öldüğü belirtildi.

İstanbul Kağıthane'de 48 yaşındaki Selim K., uyuşturucu madde almak için 69 yaşındaki baba Kemal K.'den para istedi.

Durumu anlayan baba para vermeyince oğluyla arasıda arbede çıktı. Tartışma kısa süre içinde alevlenerek kavgaya döndü.

Alkollü olan Selim K., sakinleşmeyince babası tarafından tabancayla yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sesi duyan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler bina çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Kağıthane'de uyuşturucu kullanan oğlunu silahla yaralayan baba, tutuklandı ViDEO

EKİPLERE TESLİM OLDU

Kemal K. ise yaralı oğlunun başında beklemesinin ardından polis ekiplerine teslim oldu.

Gözaltına alınan baba, evde bulunan başka bir tabancayı da polise teslim etti. Emniyete götürülen Kemal K., işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞÜPHELİ ÖLÜM

Öte yandan, Kemal K.'nin 69 yaşındaki Alzheimer hastası eşi Hanife K.’nin ise birkaç ay önce gece saatlerinde gerçekleşen ölümünü, eşinin ve oğlunun sabah saatlerinde polise ihbar ettiği ortaya çıktı.