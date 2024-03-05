Uzmanlar uyardı: Fitre ve zekat dolandırıcılarına dikkat Dijital güvenlik uzmanları, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde zekat, fitre, ve yardım çeki vaadiyle vatandaşları dolandırmaya çalışanlara karşı uyarılarda bulundu.

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ensonhaber.com

Dini duyguların yüceldiği Ramazan ayı öncesinde bazı vatandaşlar, 'Ramazan yardım çeki kazandınız' gibi mesajlar ve mailler almaya başladı. Bu mesajlara tıkladıklarında ise banka hesaplarının boşaltılmaya çalışıldığı belirtildi.

Üç ayların başlamasıyla birlikte, dolandırıcıların özellikle Ramazan aylarında, insanların dini duygularını suistimal etmek için sahte vakıf ve dernek isimleri altında internet siteleri kurdukları tespit edildi. Bu sitelerde, başka yardım kuruluşlarından alınmış sahte video ve görüntülerle zekat ve fitre topladıkları ortaya çıktı.

Ayrıca bazı dolandırıcıların, belediyelerden geldiklerini iddia ederek evleri dolaşarak yardım topladıkları da ortaya çıktı.

Mesaj veya mail yoluyla kandırmaya çalışıyorlar

Dolandırıcıların kurdukları sistem mesaj veya mail yoluyla 'Ramazan ayı yardım çeki kazandınız' diyerek size ulaşıyor. Gelen iletide PTT, belediye veya büyük şirketlerin ismi bulunuyor. Yardımı alabilmek için ilgili linki tıklamanız gerektiği söyleniyor. Devamında açılan sayfada sizden TC kimlik numarası dahil kişisel bilgileriniz isteniyor.

Bu formu doldurup 'onayla' butonuna bastığınızda cep telefonunuz ya da bilgisayarınıza bir casus yazılım iniyor. Bu yazılım ile cep telefonu ve bilgisayar dışarıdan müdahaleye açık hale geliyor. Ardından kişisel bilgileri kullanan vurguncular banka hesaplarını boşaltabiliyor ya da kredi kart bilgileri ile alışveriş yapabiliyor.

Kanal D Haber'e konuşan Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Murat Kırık şunları söyledi: