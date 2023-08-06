İHA

Van'da acı olay...

Erciş Belediyesi aile plajının yakınında serinlemek için göle giren 17 yaşındaki Muhammet Kabir Paçal isimli genç bir süre sonra gözden kayboldu.

Durumu fark eden çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Durumu gören Murat Koç, göle girerek genci kurtarmaya çalışırken tehlikesi geçirdi.

Hastanede can verdi

Boğulma tehlikesi geçiren Koç, ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Koç burada müdahaleye rağmen kurtarılamazken ekiplerin gölde yaptıkları aramada da Pacal'ın cansız bedenine ulaştı.

Van Gölü'nde bir genç ile onu kurtarmaya çalışan kişi öldü

Pacal ve Koç'un cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.