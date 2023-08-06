Van Gölü'nde bir genç ile onu kurtarmaya çalışan kişi öldü Van'da serinlemek amacıyla girdiği Van Gölü'nde gözden kaybolan genç ile onu kurtarmaya çalışan kişi yaşamını yitirdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Van'da acı olay... Erciş Belediyesi aile plajının yakınında serinlemek için göle giren 17 yaşındaki Muhammet Kabir Paçal isimli genç bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Durumu gören Murat Koç, göle girerek genci kurtarmaya çalışırken boğulma tehlikesi geçirdi. Hastanede can verdi Boğulma tehlikesi geçiren Koç, ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Koç burada müdahaleye rağmen kurtarılamazken ekiplerin gölde yaptıkları aramada da Pacal'ın cansız bedenine ulaştı. Pacal ve Koç'un cenazeleri Van Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.