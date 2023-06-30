Van Gölü’ne giren iki genç boğuldu Serinlemek için Van Gölü'ne girip, akıntıya kapılarak kaybolan 2 arkadaşın cansız bedeni bulundu.

DHA

Hava sıcaklıkları arttı, boğulma vakaları da tırmanışa geçti.

Üzücü haber, bu kez Van’dan geldi.

Tuşba ilçesi Çarpanak Adası yakınlarındaki Van Gölü'ne saat 12.00 sıralarında giren iki arkadaş, bir süre sonra akıntıya kapılıp, kayboldu.

İki arkadaş boğuldu

Durumu fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Bölgeye gelen İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi, gölde arama çalışması başlattı.

Sonar cihazı ile yapılan aramada, iki arkadaşın gölün 3 metre derinliğinde olduğu tespit edildi.

Denizden çıkartılan gençlerin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kimlikleri tespit edildi

Cenazeler, otopsi işlemleri için Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne götürüldü.

Boğulan gençlerin Fırat Eker (21) ile arkadaşı Mazlum Genez (21) olduğu belirlendi.

Eker ile Genez'in arkadaş grubu ile bölgeye geldikleri, gruptaki 6 kişinin gölde akıntıya kapıldığı, 4 kişinin kendi imkanları ile kurtulduğu öğrenildi.