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Van-Hakkari karayolunda üç araç şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Van-Hakkari karayolunda üç araç şarampole yuvarlandı: 5 yaralı Van-Hakkari karayolunda fırtına ve yoğun buzlanmadan dolayı üç aracın şarampole düştüğü kazada 5 kişi yaralandı.