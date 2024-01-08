İHA
Van-Hakkari karayolu üzerindeki Güzeldere Geçidi'nde meydana gelen kaza, şiddetli fırtına ve buzlanmanın etkisiyle gerçekleşti.
Soğuk ve karlı zemin, araçların kontrolünü kaybetmesine neden olunca araçlar şarampole devrildi.
5 kişi yaralandı
Her iki otomobilde bulunan 5 kişi de yaralandı. Karlı yolda savrulan araçlardan çıkarılan yaralılar, bölgeye hızla ulaşan ambulanslarla hemen hastaneye sevk edildi.
Kurtarma ekipleri, zorlu hava koşullarına rağmen, yaralılara en kısa sürede müdahale etmek için büyük bir çaba sarf etti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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