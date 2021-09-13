Euro
9.9706
-0.41%
Dolar
8.4549
-0.01%
Altın
486.63
0.11%
Borsa
1.439
0%
Bitcoin
378.200
-2.06%
EXEN Coin
24.79
-0.84%
20ºC
İstanbul
Çok bulutlu 20 C

    Van’da 115 kilo 347 gram eroin ele geçirildi

    Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde, 115 kilo 347 gram eroin ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
    • İHA
    • 13.09.2021 - 09:25
    • Güncelleme : 13.09.2021 - 09:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Van’da 115 kilo 347 gram eroin ele geçirildi

    Van’da, uyuşturucu ile mücadele devam ediyor.

    İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il ve ilçelerde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerine karşı çalışmalarını aralıksız yürütüyor.

    Çalışmalar kapsamında 6-12 Eylül tarihleri arasında şüpheli şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik operasyonlar yapıldı.

    ELE GEÇİRİLENLER

    115 kilo 347 gram eroin, 4 kilo 772,56 gram metamfetamin, 1,85 gram esrar, 1 kilo 721 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), bin 904 adet sentetik ecza, 40 adet ecstasy ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

    Van’da 115 kilo 347 gram eroin ele geçirildi #1

    16 ŞÜPHELİYE YASAL İŞLEM

    Şüpheli 16 kişi hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek suçundan yasal işlem yapıldı.

    Van’da 115 kilo 347 gram eroin ele geçirildi #2

     

    Van’da 115 kilo 347 gram eroin ele geçirildi #3

    Van’da 115 kilo 347 gram eroin ele geçirildi #4

    Van’da 115 kilo 347 gram eroin ele geçirildi #5

    Van’da 115 kilo 347 gram eroin ele geçirildi #6

    Van’da 115 kilo 347 gram eroin ele geçirildi #7

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir