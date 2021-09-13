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Van’da 115 kilo 347 gram eroin ele geçirildi

Van’da 115 kilo 347 gram eroin ele geçirildi

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde, 115 kilo 347 gram eroin ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.