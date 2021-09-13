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- Van’da 115 kilo 347 gram eroin ele geçirildi
Van’da 115 kilo 347 gram eroin ele geçirildi
Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde, 115 kilo 347 gram eroin ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
- İHA
- 13.09.2021 - 09:25
- Güncelleme : 13.09.2021 - 09:44
Van’da, uyuşturucu ile mücadele devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il ve ilçelerde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerine karşı çalışmalarını aralıksız yürütüyor.
Çalışmalar kapsamında 6-12 Eylül tarihleri arasında şüpheli şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik operasyonlar yapıldı.
ELE GEÇİRİLENLER
115 kilo 347 gram eroin, 4 kilo 772,56 gram metamfetamin, 1,85 gram esrar, 1 kilo 721 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), bin 904 adet sentetik ecza, 40 adet ecstasy ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
16 ŞÜPHELİYE YASAL İŞLEM
Şüpheli 16 kişi hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek suçundan yasal işlem yapıldı.