Çaldıran ilçesinde, İran sınırından kaçak yollarla geçmeye çalışan 15 kişilik Afganistan uyruklu kaçak göçmenlerden biri, kayalıklarda sıkıştı. Sıkışan şahıs, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Van’ın Çaldıran ilçesinin İran sınırında, 13 Eylül Pazartesi günü saat 20.30 sıralarında, kaçak yollarla sınırı geçmeye çalışan yaklaşık 15 kişilik göçmen grubundan bir kişi kayalıklara sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmaları ile kurtarılan kaçak göçmen, sağlık ekiplerine teslim edildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Ambulansta ilk müdahalesi yapılan kaçak göçmenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından, Afganistan uyruklu oldukları öğrenilen kaçak göçmenlere su ikram edildi.

İL GÖÇ İDARESİ’NE TESLİM EDİLECEKLER

Kaçak göçmenler, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek.

Van’da 15 kaçak göçmenden biri, kayalıklarda sıkıştı VİDEO



Van’da yakalanan 15 kaçak göçmenden biri, kayalıklarda sıkıştı Çaldıran ilçesinde, İran sınırından kaçak yollarla geçmeye çalışan 15 kişilik Afganistan uyruklu kaçak göçmenlerden biri, kayalıklarda sıkıştı. Sıkışan kaçak göçmen, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Van’ın Çaldıran ilçesinin İran sınırında, 13 Eylül Pazartesi günü saat 20.30 sıralarında, kaçak yollarla sınırı geçmeye çalışan yaklaşık 15 kişilik göçmen grubundan bir kişi kayalıklara sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları kurtarılan kaçak göçmen, sağlık ekiplerine teslim edildi. SAĞLIK DURUMU İYİ Ambulansta ilk müdahalesi yapılan kaçak göçmenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından, Afganistan uyruklu oldukları öğrenilen kaçak göçmenlere su ikram edildi. İL GÖÇ İDARESİ’NE TESLİM EDİLECEKLER Kaçak göçmenler, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek.