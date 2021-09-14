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- Van’da 15 kaçak göçmenden biri, kayalıklarda sıkıştı
Van’da 15 kaçak göçmenden biri, kayalıklarda sıkıştı
Çaldıran ilçesinde, İran sınırından kaçak yollarla geçmeye çalışan 15 kişilik Afganistan uyruklu kaçak göçmenlerden biri, kayalıklarda sıkıştı. Sıkışan şahıs, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
- DHA
- 14.09.2021 - 14:17
- Güncelleme : 14.09.2021 - 14:22
Van’ın Çaldıran ilçesinin İran sınırında, 13 Eylül Pazartesi günü saat 20.30 sıralarında, kaçak yollarla sınırı geçmeye çalışan yaklaşık 15 kişilik göçmen grubundan bir kişi kayalıklara sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmaları ile kurtarılan kaçak göçmen, sağlık ekiplerine teslim edildi.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Ambulansta ilk müdahalesi yapılan kaçak göçmenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından, Afganistan uyruklu oldukları öğrenilen kaçak göçmenlere su ikram edildi.
İL GÖÇ İDARESİ’NE TESLİM EDİLECEKLER
Kaçak göçmenler, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek.
Van’da 15 kaçak göçmenden biri, kayalıklarda sıkıştı VİDEO