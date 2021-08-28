Kaçak göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 ahırda toplam 42 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Van’da, ülkeye yasa dışı yollardan giriş yapan kaçak göçmenlere yönelik yapılan çalışmalar, aralıksız sürüyor.

Çalışmalar kapsamında ,İpekyolu ilçesine bağlı Eyyübi Mahallesi’nde kaçak göçmen olduğu ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Söz konusu adrese baskın düzenleyen ekipler, iki ahırda saklanan Afganistan uyruklu 42 kaçak göçmeni yakaladı.

Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 2'si ahır sahibi, biri organizatör 3 kişi gözaltına alındı.

GERİ GÖNDERME MERKEZİ’NE GÖNDERİLECEKLER

Kaçak göçmenler, emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından Geri Gönderme Merkezi'ne gönderilecek.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin sorguları devam ediyor.

Van’da, 2 ahır içinde 42 kaçak Afgan göçmen yakalandı VİDEO

