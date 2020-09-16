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- Van'da 310 kilo 880 gram likit eroin ele geçirildi
Van'da 310 kilo 880 gram likit eroin ele geçirildi
Şüphe üzerine durdurulan bir araçta, ikiye bölünmüş yakıt deposunda likit eroin bulunurken sürücü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- İHA
- 16.09.2020 - 09:29
Van'ın Gürpınar ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, şüphe üzerine 16 plakalı çekici durduruldu.
310 KİLO LİKİT EROİN MADDESİ BULUNDU
Çekicide narkotik köpeği Şila ile birlikte yapılan detaylı aramada; 1.75x70x65 ebadındaki yakıt deposunun iç kısmını ikiye bölmek suretiyle oluşturulan zulada toplam 310 kilo 880 gram likit eroin maddesi ele geçiridi.
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak gözaltına alınan araç sürücüsü A.Ç., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Van Gürpınar'da 310 kilo 880 gram likit eroin ele geçirildi