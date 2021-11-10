Van'da 479 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Kentin İpekyolu ve Tuşba ilçesinde polis ekipleri tarafından bir araç ve iş yerinde yapılan aramada 479 kilo 400 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince; İpekyolu ve Tuşba ilçelerinde bir iş yeri ile bir araçta narkotik dedektör köpekleri Zeyna, Zeus ve Bobi ile arama yapıldı.

Yapılan aramalarda; 922 paket halinde 473 kilo 600 gram eroin, 3 paket halinde 3 kilo 100 gram metamfetamin, 2 paket halinde 1 kilo 900 gram afyon sakızı ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 2 şüpheli şahıs “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.