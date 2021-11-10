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    Van'da 479 kilo uyuşturucu ele geçirildi

    Kentin İpekyolu ve Tuşba ilçesinde polis ekipleri tarafından bir araç ve iş yerinde yapılan aramada 479 kilo 400 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi.
    • İHA
    • 10.11.2021 - 07:10
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    Van'da 479 kilo uyuşturucu ele geçirildi

    Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince; İpekyolu ve Tuşba ilçelerinde bir iş yeri ile bir araçta narkotik dedektör köpekleri Zeyna, Zeus ve Bobi ile arama yapıldı.

    Yapılan aramalarda; 922 paket halinde 473 kilo 600 gram eroin, 3 paket halinde 3 kilo 100 gram metamfetamin, 2 paket halinde 1 kilo 900 gram afyon sakızı ele geçirildi.

    2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 2 şüpheli şahıs “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

    Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

    Van da 479 kilo uyuşturucu ele geçirildi #1

    Van da 479 kilo uyuşturucu ele geçirildi #2

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