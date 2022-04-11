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- Van'da 5 göçmen kaçakçısı tutuklandı
Van'da 5 göçmen kaçakçısı tutuklandı
Ekiplerin göçmen kaçakçılarını yakalamak için düzenlediği operasyonda yakalanan 8 kişiden 5'i tutuklandı.
- DHA
- 11.04.2022 - 09:22
- Güncelleme : 11.04.2022 - 09:42
Yurt genelinde güvenlik güçlerinin kaçakçılıkla mücadelesi devam ediyor.
Van'da çalışma yürüten ekipler, göçmen kaçakçılarıyla ilgili yeni bir çalışma yürüttü.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılarına yönelik 4-10 Nisan'da 5 operasyon düzenledi.
8 kişi yakalandı
Operasyonlarda 8 şüpheli yakalanırken, suçta kullanılan 2 araca da el koyuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.