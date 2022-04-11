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    Van'da 5 göçmen kaçakçısı tutuklandı

    Ekiplerin göçmen kaçakçılarını yakalamak için düzenlediği operasyonda yakalanan 8 kişiden 5'i tutuklandı.
    • DHA
    • 11.04.2022 - 09:22
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 09:42
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    Van'da 5 göçmen kaçakçısı tutuklandı

    Yurt genelinde güvenlik güçlerinin kaçakçılıkla mücadelesi devam ediyor.

    Van'da çalışma yürüten ekipler, göçmen kaçakçılarıyla ilgili yeni bir çalışma yürüttü.

    İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılarına yönelik 4-10 Nisan'da 5 operasyon düzenledi.

    8 kişi yakalandı

    Operasyonlarda 8 şüpheli yakalanırken, suçta kullanılan 2 araca da el koyuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

    Van da 5 göçmen kaçakçısı tutuklandı #1

    Van da 5 göçmen kaçakçısı tutuklandı #2


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