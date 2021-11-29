Van’da 53 kilo eroin yakalandı

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışma sonucunda 53 kilo 851 gram eroin ele geçirildi.

Güvenlik güçlerinin zehir tacirlerine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Van'da polis ekiplerinin ddüzenlediği operasyonda 53 kilo eroin ele geçirildi.

Konuya ilişkin açıklama Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapıldı.

20 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 22-28 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 53 kilo 851 gram eroin, 66,54 gram metamfetamin, 9,84 gram afyon sakızı, 6,24 gram esrar ve 1 adet ecstasy ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 20 şüpheli şahıs hakkında ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek’ ve ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kabul Etme ve Bulundurma’ suçlarından yasal işlem yapılmıştır.” denildi.