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    Van'da ahırın çatısı çöktü, 12 kuzu telef oldu

    Başkale'de şiddetli yağış nedeniyle ahır damının çökmesi sonucu 12 kuzu öldü.
    • DHA
    • 05.04.2021 - 13:34
    • Güncelleme : 05.04.2021 - 13:38
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    Van'da ahırın çatısı çöktü, 12 kuzu telef oldu

    Van'ın Başkale ve çevresinde etkili olan şiddetli yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

    Örenkale Mahallesi Hasanabat mezrasındaki ahırın damı ise yağış nedeniyle çöktü.

    12 KUZU TELEF OLDU

    Ahırdaki 17 kuzudan 12'si, telef oldu. İhbar üzerine mezraya Başkale Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hayvanlar, enkaz altından çıkarılırken, kuzuların sahibi Aydın Aydın, "Kuzularımız enkaz altında kalmış. Jandarmaya haber verdik. Allah razı olsun, yardımcı oldular. Belediye de kepçe gönderdi sonra da veterinerler geldi. Zararımız oldu, yardım talep ediyoruz." diye konuştu.

    Van'da ahırın çatısı çöktü, 12 kuzu telef oldu

    Van da ahırın çatısı çöktü, 12 kuzu telef oldu #1

    Van da ahırın çatısı çöktü, 12 kuzu telef oldu #2

    Van da ahırın çatısı çöktü, 12 kuzu telef oldu #3

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