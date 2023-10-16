Van'da çiftliği hortum vurdu: 2 yaralı Tuşba ilçesinde, hortum nedeniyle duvarları yıkılan, çatıları çöken ya da uçan 4 ahırdaki 22 büyükbaş hayvan telef oldu.

İHA

Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Gendelova Mahallesi’nde, saat 11.00 sıralarında hortum meydana geldi. Kentte etkili olan sağanakla birlikte ortaya çıkan hortumda bir çiftlik yerle bir oldu. İki çobanın hafif yararlandığı olayda, çatısı uçan 4 ahırdaki 22 büyükbaş hayvan ise telef oldu.

İhbar sonrası olay yerine çok sayıda jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE ile Tuşba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri hafif yaralanan çobanlara müdahale ederken, AFAD ekipleri ise çatının hayvanlara zarar vermemesi için geniş çaplı çalışma başlattı.

"Üzerimize bir tufan geldi"

İHA muhabirine konuşan işletme sahibi Erkan Kızıltaş, hortumun ahırların çatılarını uçurduğunu belirtti. Ahırın yıkılması sonucu 4 hayvanlarının telef olduğunu ifade eden Kızıltaş, "Hayvanlarımız büyük zarar gördü. Üzerimize bir tufan geldi. İki arkadaşımız yaralandı." dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)