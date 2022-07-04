Van'da dur ihtarına uymayan araca ateş açıldı: 1 kaçak göçmen öldü, 12'si yaralandı

Van'da dur ihtarına uymayan kaçak göçmenleri taşıdığı tespit edilen araca açılan ateş sonucu 1 göçmen hayatını kaybederken, 12 göçmen de yaralandı.

Kaçak göçmenleri taşıdığı tahmine edilen araç sürücüsünün dur ihtarına uymaması üzerine lastiklerine ateş edildiği, seken kurşunlar nedeniyle 1 göçmenin öldüğü, 12 göçmenin de hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

40 kaçak göçmen taşıyan aracın sürücü, dur ihtarına uymadı

DHA'nın haberine göre; Van'da yaşanan olayla ilgili valilikten yapılan açıklama şöyle:

"03.07. 2022 saat 16.00 sıralarında Saray İlçesi Koçbaşı-Turan Mahalleleri istikametinden Karahisar Mahallesine seyir halindeki şüpheli araç, 'dur' ihtarına uymayıp jandarma personelinin üzerine doğru sürdüğü aracın durdurulabilmesi amacıyla, aracın lastiklerine ateş açılmıştır. Lastikler patlatılmak suretiyle araç durdurulmuştur. Aracın göçmen kaçakçılığında kullanıldığı ve içerisinde 40 düzensiz göçmen olduğu tespit edilmiştir. Meydana gelen olayda seken kurşunlardan bir göçmen maalesef hayatını kaybetmiş, 12 düzensiz göçmen ise hafif şekilde yaralanmıştır. Olaydan sonra kaçan Göçmen kaçakçısı ve aracın şöförüne yönelik yakalama çalışması devam etmektedir.

Yaşanılan üzücü olayla ilgili olarak ilgililer hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. "

