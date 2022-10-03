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    Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 tutuklu

    Kent genelinde yapılan 6 ayrı operasyonda 17 organizatör hakkında adli işlem yapılırken, 6 organizatör tutuklandı.
    • 03.10.2022 - 09:02
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    Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 tutuklu

    Van’da, yurda yasa dışı yollarla giriş yapmaya çalışan ve göçmen kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyonlar sürüyor…

    Van Emniyet Müdürlüğü, konuya yönelik açıklamalarında, 'Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti' yapan şahıslarin deşifre edilmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

    "3 organizatör tutuklu"

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 26 Eylül-2 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılan 6 ayrı operasyonda; 17 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 3 organizatör tutuklanmıştır. Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan 1 araca ise el konulmuştur” denildi.

    Van da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 tutuklu #1

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