DHA

Van'da korkunç bir kaza yaşandı.

Saat 03.00 sıralarında Geri Gönderme Merkezi'nde bulunan kaçak göçmenler, güvenlik görevlileri nezaretinde Gaziantep'e götürülmek üzere yol çıktı.

Çok sayıda yaralı var

Kaçak göçmenlerin içerisinde bulunduğu midibüs sürücüsü virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Ardından araç şarampole yuvarlandı.

Kazada 7 polis, 2 şoför ve 17 kaçak göçmen yaralandı.

5 göçmen hayatını kaybetti

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılıp yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere ulaştırıldı.

Yaralı göçmenlerden 5'i hayatını kaybetti.

"Adli tahkikat devam etmektedir"

Konuya ilişkin Van Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

İlimiz Edremit ilçesi Gürpınar yolu istikameti Çeşmeli mevkiinden Kurubaş Geri Gönderme Merkezi'nden Gaziantep iline düzensiz göçmen taşıyan otobüsün sürücüsü, virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlanması sonucu kaza meydana gelmiştir. Olayın öğrenildiği ilk andan itibaren UMKE, AFAD, Jandarma, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerimiz olay yerine sevk edilmiş. Kazada ilk belirlemelere göre, 7 polis memuru, 2 şoför ve 17 düzensiz göçmen olmak üzere 26 kişi yaralanmıştır. Yaralılar çevre hastanelere sevk edilmiş olup, 5 düzensiz göçmen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Konu ile ilgili valiliğimiz tarafından idari soruşturma açılmış, adli tahkikat devam etmektedir. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz.