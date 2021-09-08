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Van'da Hint keneviri operasyonu
Jandarma ekipleri, terör örgütü PKK/KCK’ya finans sağlamak için ekilen milyon 700 bin kök Hint keneviri ele geçirdi.
- DHA
- 08.09.2021 - 11:28
- Güncelleme : 08.09.2021 - 11:46
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar ilçesi Tüzek Mezrası kırsalında PKK/KCK terör örgütüne finans sağlamak amacıyla Hint keneviri ekildiği ihbarını aldı.
1 MİLYON 700 BİN KÖK KENEVİR BULUNDU
Bölgeye düzenlenen operasyonda, 1 milyon 700 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.
İMHA EDİLDİ
Kenevirler, numune alındıktan sonra Gürpınar Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilgi verilip yakıldı.
Keneviri eken şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.