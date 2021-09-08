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    Van'da Hint keneviri operasyonu

    Jandarma ekipleri, terör örgütü PKK/KCK’ya finans sağlamak için ekilen milyon 700 bin kök Hint keneviri ele geçirdi.
    • DHA
    • 08.09.2021 - 11:28
    • Güncelleme : 08.09.2021 - 11:46
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    Van'da Hint keneviri operasyonu

    Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar ilçesi Tüzek Mezrası kırsalında PKK/KCK terör örgütüne finans sağlamak amacıyla Hint keneviri ekildiği ihbarını aldı.

    1 MİLYON 700 BİN KÖK KENEVİR BULUNDU

    Bölgeye düzenlenen operasyonda, 1 milyon 700 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

    İMHA EDİLDİ

    Kenevirler, numune alındıktan sonra Gürpınar Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilgi verilip yakıldı.

    Keneviri eken şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Van da Hint keneviri operasyonu #1

    Van da Hint keneviri operasyonu #2

    Van da Hint keneviri operasyonu #3

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