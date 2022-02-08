Van’da, kamyon kasasından 130 kaçak göçmen çıktı

Muradiye ilçesinde durdurulan kamyonun kasasında, Afganistan uyruklu 130 kaçak göçmen yakalandı. İpekyolu ilçesinde ise, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 6 metruk bina yıkıldı.

Van’da, kaçak göçmelere yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor..

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, saat 02.30 sıralarında, şüphelendikleri kamyonu durdurdu.

Kamyonda arama yapan ekipler, kasada Afganistan uyruklu 130 kaçak göçmen yakaladı. Göçmenler ilgili kurumlara gönderilirken, kamyon şoförü S.A. gözaltına alındı.

METRUK EV İHBARI HAREKETE GEÇİRDİ

Bu arada İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinin farklı mahallelerinde daha önce kaçak göçmenlerin barındığı metruk evler olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

6 METRUK BİNA TESPİT EDİLDİ

Kentte 'şok ev' olarak tabir edilen 6 metruk yapının yıkılması için polis ekipleri, Büyükşehir Belediye ekipleri ile birlikte belirlenen adreslere gitti.

İlk olarak Yeni Mahalle'deki Son Duran Çıkmaz Sokak'ta bulunan ve sahibi tespit edilemeyen atıl haldeki ev, iş makineleri tarafından dakikalar içerinde yıkıldı. Yıkılan evin enkazı ise kepçe ile kamyonlara yüklenip il dışına taşındı.

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2021 İÇİNDE 153 METRUK YAPI YIKILDI

Emniyet yetkilileri, 2021 yılında kentte kaçak göçmenlerin barındığı 153 metruk yapının yıkıldığını bildirdi.