Van'da kırsal alanda 10 kilo uyuşturucu madde bulundu

Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda, Çaldıran kırsalında 9 kilo 100 gram toz esrar ve 1 kilo 300 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Van'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor...

Van İl Jandarma Komutanları ekipleri, Çaldıran ilçesi kırsalında arama tarama faaliyeti yürüttü.

Yapılan taramalarda, Çaldıran kırsalında uyuşturucu madde ele geçirildi.

10 kilogram uyuşturucu madde bulundu

Operasyonla ilgili Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çaldıran ilçesi kırsalında arama tarama faaliyeti yürüttüğü belirtildi. Açıklamada, "Yürütülen çalışmalar esnasında araziye gizlenmiş vaziyette 9 kilo 100 gram toz esrar ve 1 kilo 300 gram afyon sakızı ele geçirildi." denildi.

İHA'nın haberine göre, polis ve jandarma ekipleri şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.



