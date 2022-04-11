Van'da otomobil halk otobüsüne arkadan çaptı: 1 ölü

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak, sağ şeritten seyreden Büyükşehir Belediyesi’ne ait halk otobüsüne çarptı. Feci kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Emrah Serhat Kılıç yönetimindeki 34 DGC 846 plakalı otomobil, Van-Hakkari kara yolunun Kurubaş Mahallesi’nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şerit ihlali yaptı.

Otomobil, Van'dan Gürpınar istakametine giden Eşref Kaya yönetimindeki 65 EN 376 plakalı Büyükşehir Belediyesi’ne ait halk otobüsüne arkadan çarptı.

Otomobil sürücüsü öldü

Saat 18.00 sıralarında meydana gelen kazada demir yığını haline dönüşen otomobil sürücüsü Kılıç, olay yerinde hayatı kaybetti.

Otobüs sürücüsü Kaya ise hafif şekilde yaralandı.

Ayakta tedavi edildi

İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybeden sürücü Kılıç'ın cenazesi otopsi işlemleri için Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, yaralı Kaya ise sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.