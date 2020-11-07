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    Van'da yangın çıkan minibüs hurdaya döndü

    Özalp ilçesinde seyir halindeyken alev alan minibüs yanarak kullanılamaz hale geldi.
    • İHA
    • 07.11.2020 - 02:12
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    Van'da yangın çıkan minibüs hurdaya döndü

    Van’ın Özalp ilçesine bağlı Günyüzlü Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Seyithan E. yönetimindeki 16 AJV 929 plakalı minibüs, seyir halinde iken motor kısmında alevler çıkmaya başladı.

    Aracın yandığını gören sürücü, kenara çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi.

    MİNİBÜS HURDAYA DÖNDÜ

    Bunun üzerine harekete geçen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Özalp İlçe Gurup Amirliği ekipleri, kısa sürede olay yerine vardı.

    Yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından yangın söndürülürken, minibüs tamamen yanarak hurda yığınına döndü.

    Van da yangın çıkan minibüs hurdaya döndü #1

    Van da yangın çıkan minibüs hurdaya döndü #2

    Van da yangın çıkan minibüs hurdaya döndü #3

    Van da yangın çıkan minibüs hurdaya döndü #4

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