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    Van'daki çocuğu, köpek saldırısından güvenlik kurtardı

    Köpek saldırısına uğrayarak karnından ısırılan, kol ve bacaklarında diş izleri olan çocuk, okulun güvenliği tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
    • İHA
    • 31.10.2021 - 09:38
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    Van'daki çocuğu, köpek saldırısından güvenlik kurtardı

    Van’ın İpekyolu ilçesinde köpeğin saldırısına uğrayan çocuğu okul güvenlik görevlisi Murat Borazan kurtardı.

    Sabah saatlerinde okul yolunda köpeğin saldırısına uğrayan 13 yaşındaki Harun Işık, küçük sıyrıklarla olayı atlattı.

    Karnından, kol ve bacaklarından yara alan çocuğu kurtardığı anları aktaran gğvenlik görevlisi, elinden geleni yapmaya çalıştığını belirtti.

    "KIYAFETLERİ PARÇALANMIŞTI"

    O anları anlatan okul güvenlik görevlisi Murat Borazan, "Dışarı çıktığımda sesleri duydum. Karşı binadan bir bayan seslendi, okulun yan tarafına baktığımda köpek çocuğa saldırıyordu. Köpeğin çocuğa saldırdığını görür görmez oraya doğru koştum ve elimden geleni yapmaya çalıştım. Orada kim olsaydı aynı şeyi yapardım. Köpek, karın bölgesinden çocuğu ısırmıştı, yine kollar ve bacaklarında diş izleri vardı, kıyafetleri parçalanmıştı." dedi.

    GÜVENLİĞE VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

    Köpeğin saldırısından dolayı korku dolu anlar yaşadığını ifade eden Harun Işık ise kendisini kurtaran güvenlik ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

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