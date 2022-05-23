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    Van'daki uyuşturucu operasyonunda 31 kişiye ceza

    Polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 31 kişi hakkında yasal işlem uygulandığı bildirildi.
    • 23.05.2022 - 09:09
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    Van'daki uyuşturucu operasyonunda 31 kişiye ceza

    Güvenlik güçlerinin uyuşturucuya yönelik denetim ve operasyonları sürerken, Van Emniyet Müdürlüğü yeni bir çalışma yürüttü.

    Ekipler, kent genelinde haksız kazanç elde etmek için zehir tacirliği yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

    Uyuşturucunun nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik operasyona ilişkin açıklama yapıldı.

    Ele geçirilenler açıklandı

    Açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 16-22 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 189,83 gram eroin, 7 kilo 846,81 gram metamfetamin, 42,91 gram esrar, 2,47 gram kokain, 8 adet ecstasy, 42 adet sentetik ecza ve 24 adet suboxone ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 31 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır” denildi.

    Van daki uyuşturucu operasyonunda 31 kişiye ceza #1


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