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Van’ın İpekyolu ilçesinde sel
- İHA
- 02.08.2021 - 16:42
- Güncelleme : 02.08.2021 - 16:44
Van’ın İpekyolu ilçesinde Meteoroloj'inin uyarılarının ardından başlayan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.
Erek Dağı eteklerinden gelen sular, Bostaniçi Mahallesi’nde sele neden oldu.
Birçok mahalle sular altında kalırken, ev ve iş yerlerinde maddi zarar meydana geldi.
Öte yandan, sel anları vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
BELEDİYE EKİPLERİ GÖNDERİLDİ
Selin etkisi altında olan bölgelere İpekyolu Belediyesi ekipleri gönderildi.
Ekipler, selin etkilerini azaltmak için çalışmalarına başladı.
METEOROLOJİ AÇIKLAMASI
Meteoroloji, vatandaşlara dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunarak şu açıklamayı yapmıştı:
“Bugün (02.08.2021 Pazartesi) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden sonra Van’ın kuzeyi, doğusu ve güneyi ile Hakkari’nin kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”
Van’ın İpekyolu ilçesinde sel VİDEO