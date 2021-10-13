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    Yabani hayvanlar, fotokapana yakalandı

    Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, kameralara yansıyan hayvanların görüntülerini paylaştı.
    • İHA
    • 13.10.2021 - 09:22
    • Güncelleme : 13.10.2021 - 10:05
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    Yabani hayvanlar, fotokapana yakalandı

    Doğada bazen tek, kimi zaman da gruplar halinde dolaşan yabani hayvanlar görüntülendi.

    Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), fotokapana takılan çeşitli hayvanların görüntüsünü paylaştı.

    Görüntülere, DKMP'nin sosyal medya hesabından yer verildi.

    YABANİ HAYVANLAR FOTOKAPANDA

    Gece gündüz görüntülere birçok hayvan takılırken, hayvanların beslenme ihtiyaçlarını giderdiği görüldü.

    Fotokapanı fark eden bir tilkinin, dikkatli bir şekilde kameraya baktığı anlar kaydedildi.

    Yabani hayvanlar, fotokapana yakalandı ViDEO

    Yabani hayvanlar, fotokapana yakalandı #1

    Yabani hayvanlar, fotokapana yakalandı #2

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