Yalova'da 7 işçi kaldıkları otelde karbonmonoksit gazından zehirlendi Yalova'nın Altınova ilçesinde 7 tersane işçisi, kaldıkları otelde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Hastaneye kaldırılan işçiler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

İHA

Yalova'nın Altınova ilçesindeki tersanede çalışan 7 işçi, kaldıkları otelde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. İşçiler, ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunmayan işçiler, bir süre müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

Hayati tehlikesi bulunmayan işçiler taburcu edildi

AFAD ekipleri ise otelde gaz ölçümü yaptı.

Yalova AFAD Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "112 Acil Çağrı Merkezi tarafından alınan; Altınova Digikent Otel'de karbonmonoksit gazından zehirlenme ihbarı üzerine, KBRN ekibimiz ve Altınova İlçe Jandarma ekipleri olay yerine ivedilikle intikal etmiştir. Gerekli ölçümler yapılıp raporlanması yapılmıştır. Karbonmonoksit gazından etkilenen 7 vatandaşımız, sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilmiştir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)