Yalova'da anne ve kızı sağlıkçıları darbetti

Rahatsızlandığı gerekçesiyle hastaneye giden kadın, bir süre sonra yanına gelen kızıyla birlikte doktor, hemşire ve güvenlik görevlisine saldırdı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Yalova'da sağlıkta şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi…

Öğle saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye gelen Tülay Çiftçi, kendisiyle ilgilenen doktora şikayetlerini anlatarak serum takılmasını istedi.

Hastanın panik atak geçirdiğini tespit eden doktor ise serum takılmasına gerek olmadığını ve EKG çekilmesini istedi.

"Sağlıkçı olan benim, sakin olun"

Çiftçi'nin serum ısrarına, "Sağlıkçı olan benim, sakin olun." diyerek yanıt veren doktor, hastayı müşahede bölümüne yönlendirdi.

Ardından annesinin rahatsızlandığını öğrenen Sinem Çiftçi hastaneye geldi.

Yalova'da anne kız sağlıkçıları darbetti VİDEO



Doktora yumruk attı

Bir süre sonra öfkeyle koridora çıkan genç kız, hastaya müdahale eden başka doktora yumruk attı.

Hemşire ve güvenlik görevlisi darbedildi

Uzm. Dr. Esengül Doğan’ı darbeden anne-kız, kendilerini engellemeye çalışan hemşire Abdurrahman Ekin ile güvenlik görevlisi Esra Uslu’ya da saldırdı.

O anlar saniye saniye kaydedildi.

Tutuklama talep edildi

'Beyaz kod' verilen hastanede polisler, anne ve kızı güçlükle sakinleştirdi.

İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen anne ile kızı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA'nın aktarımına göre; karara itiraz eden savcı ise ikinci kez tutuklama talep etti.

















