Yalova'da arkadaş cinayeti: Aynı kızdan hoşlanıyorduk

Çiftlikköy ilçesinde arkadaşının boğazını camla keserek öldüren şahıs verdiği ifadede, 'Aynı kızdan hoşlanıyorduk, 1 gün önce beni dövdü gururuma yediremedim' dedi.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki arkadaş cinayetinin sır perdesi aralandı.

İbrahim Karakılıç (21) ile Uğur Ender Türkyılmaz (23) arasında, cinayet öncesinde kız meselesinden tartışma çıktığı öğrenildi.

Elindeki cam parçasıyla arkadaşı Karakılıç'ın boğazını kesen saldırgan, olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Karakılıç'ın adrese sevk edilen ekiplerce hayatını kaybettiği belirlenirken, Türkyılmaz kısa sürede yakalandı.

"Aynı kızdan hoşlanıyorduk"

İfadesi alınan Uğur Önder Türkyılmaz, "İbrahim'i 15 gündür tanıyorum. Aynı inşaatta çalışmaya başladık ve aynı evde kalıyorduk. Aynı kızdan hoşlanıyorduk.





"Beni dövdü, gururuma yediremedim"

1 gün önce bu nedenle beni dövdü. Ben bunu gururuma yediremedim. Ertesi gün inşaata çalışmaya gittik. Konu açılınca yine kavga etmeye başladık. Ben de bulduğum cam parçasıyla boğazını kestim." dedi.

Yalova'da aynı kızdan hoşlanan arkadaşını öldürdü VİDEO



Katil zanlısı adliyeye sevk edildi

Uğur Önder Türkyılmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.





