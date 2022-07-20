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    Yalova’da yaşlı kadının mirası, mahkemelik etti

    Alzheimer hastası yaşlı kadının milyonlarca liralık serveti, evlatlık kızı ile kiracılarını birbirine düşürdü. Vasi olarak atanan kiracı için dava açılınca “dayak var” iddiası ortaya atıldı.
    • 20.07.2022 - 13:00
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 13:14
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    Yalova’da yaşlı kadının mirası, mahkemelik etti

    Yalova'da oturan Emine ve Hüseyin Çağlayan çiftinin kızları Güner Çağlayan (85), hiç evlenmedi.

    Babasından kalan apartman, ev ile bankada bulunan yüklü miktarda para ile geçimini sağlayan Güner Çağlayan, 36 yıl önce henüz bir aylık iken evlat edindiği kız çocuğuna 'Dilek' adını verdi.

    Aile Mahkemesi’ne dava açtı

    Yaklaşık 5 yıl önce çalışmak üzere İstanbul'a giden Dilek Çağlayan, annesi tarafından 2019 yılında Aile Mahkemesi'ne açılan ‘Evlatlık ile ilişkisinin kaldırılması’ davası sonucu şoke oldu.

    Yaklaşık bir yıl süren yargılama sonunda mahkeme, davanın reddine karar verdi.

    Yalova’da yaşlı kadının mirası, mahkemelik etti #1

    Alt komşu kendisini vasi yaptırdı

    Dilek Çağlayan, Yalova'da yaşayan ve kendilerini tanıyan arkadaşlarının telefon ile haber vermeleri sonucu, apartmanlarının alt katındaki dükkanlarında bulunan kiracıları Elif B.'nin, annesi tarafından vasi tayin edildiğini, annesinin öldükten sonra tüm servetini kendisine vermesi koşuluyla aralarında, ‘Ölünceye kadar bakma sözleşmesi’ yaptıklarını ve annesinin halen Elif B. ve ailesinin yanında kaldığını öğrendi.

    Annesini dövdüklerini iddia etti

    Yalova'ya gelen Dilek Çağlayan, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, annesine konulan Alzheimer hastalığı raporlarını alıp, geçen yıl temmuz ayında, Yalova Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

    Dilek Çağlayan şikayet dilekçesinde, Elif B. ile eşinin, ‘Alzheimer hastalığı' teşhisi konulan annesinin rahatsızlığından yararlanarak kendisine karşı evlatlıktan ret davası açtırdıklarını, annesini de sürekli dövdüklerini iddia etti.

    Yalova’da yaşlı kadının mirası, mahkemelik etti #2

    “Bu işin peşini bırakmayacağım”

    Şikayetle ilgili soruşturma devam ederken, Yalova Sulh Hukuk Mahkemesi’ne vasiliğin iptali için dava açan Dilek Çağlayan, Elif B.’nin vasiliğinin kaldırılıp, yerine Avukat Aylin Gülperi Akok'u tayin ettirdi.

    Halen üzerinde Yalova Çiftlikköy ilçesinde 2 ayrı ev, altında 4 dükkan bulunan 2 katlı bina, bankada yüklü miktarda para, banka kasasında döviz ve ziynet eşyası bulunan annesinin Elif B.'nin yanında kaldığını belirten Dilek Çağlayan, “Suç duyurusu soruşturması kapsamında annemin bankadaki hesapları ve kira gelirlerini jandarma inceledi. Elif B., bu hesaplardan bu zamana kadar 180 bin TL'ye yakın para çekip kendi iş yerinde, oğlunun eğitiminde ve diğer ihtiyaçlarında kullandı. Ayrıca yanlarında kaldığı için annemi göremiyorum. Bu işin peşini bırakmayacağım.” dedi.

    Yalova’da yaşlı kadının mirası, mahkemelik etti #3

    “İnsanlık adına yardım etmek istiyor”

    Elif B.'nin avukatı Kadir Pehlivan ise “Dilek Hanım, gerçekleri konuşmuyor. Annesini sokakta dövdü. Bunu birçok kişi biliyor, ben dahil. Annesi bu yüzden onu evlatlıktan atmak istedi. Müvekkilim Güner Hanım’a, onun isteği üzerine, hiçbir beklenti içinde olmadan insanlık adına yardım etmek istiyor. Bankadan çekilen paralar, Güner Çağlayan'ın bilgisi doğrultusunda çekilmiştir. O paralar da kuruşuna kadar kendisine teslim edilmiştir.” diye konuştu.


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