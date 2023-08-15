Yangınlara karşı 4 bin 630 yangın havuzu ve göleti inşa edildi Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangınlarında kısa sürede müdahalede bulunmak üzere su temini için toplam 4 bin 630 yangın havuzu ve göleti inşa edildiğini ifade ederek çalışmaların süreceğini duyurdu.

DHA

Türkiye felaketlerle mücadele ediyor.

Deprem, sel ve ardından sıcak havalarla birlikte yurdu yangın felaketleri etkisi altına aldı.

Son aylarda artan ve sıcak havalarla birlikte devam eden yangınlara karşı denetimler sıklaştırılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangınlarında kısa sürede müdahalede bulunmak üzere çalışmalarını artırdı.

4 bin 630 yangın havuzu ve göleti tesis edildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, orman yangınlarıyla mücadele eden helikopter ve arazözlerin en yakın yerden su alıp, alevlere müdahalede bulunması amacıyla 2003-2004 döneminde orman alanlarının yakınında yangın havuz ve göletlerinin yapımına başlandı.

Bugüne kadar 2 bin 554 havuz, 2 bin 76 gölet olmak üzere toplam 4 bin 630 yangın havuzu ve göleti tesis edildi.

Su tutma kapasiteleri 400 ile 3 bin ton arasında değişiyor

Havuz ve göletlerin yerleri, bölgedeki yangına hassas orman varlığı dikkate alınıp inşa edildi.

Ayrıca deniz, göl, gölet veya baraj gibi su kaynaklarına uzak alanlar tercih edildi.

Kapasiteleri, inşa edildiği arazi ve su kaynağına göre değişiklik gösteren havuz ve göletlerin su tutma kapasiteleri 400 ile 3 bin ton arasında değişiyor.

Ormanlara tesis edilen bu havuz ve göletler sayesinde, sorti sayıları artan helikopterlerin yangınlara daha etkili müdahalesi mümkün hale geldi.

113 yangın havuzunun inşa çalışması sürüyor

Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) çalışmaları doğrultusunda, teknik ve doğal şartların imkan verdiği yerlerde bu tesislerin yapımına devam edilmesi planlandı.

Halihazırda 113 yangın havuzunun inşa çalışması sürüyor. OGM, her yıl bu tesislerin bakımını yapıp faal halde kalması için çalışma yürütüyor.

Orman yangını riskinin arttığı dönem öncesinde bütün yangın havuzu ve göletler, ekipler tarafından rutin olarak kontrol ediliyor.

İhtiyaç halinde bakımları yapılıp, su seviyesi azalan havuz ve göletlere ise takviyede bulunuluyor.

Tesislerin sayısını artırma çalışmalarımız aralıksız sürüyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangın havuzu ve göletlerinin orman yangınlarıyla mücadeledeki önemine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı: