Yargıtay, ‘bu ne biçim avukat’ sözünü hakaret saymadı

Avukatına yönelik, “Bu ne biçim avukat, bu avukat iş bilmiyor” ifadelerini kullanan şahıs hakkında ‘hakaret’ suçundan verilen ceza, Yargıtay tarafından bozuldu.

Çankırı’da ikamet eden bir şahıs, avukatına yönelik, “Bu ne biçim avukat, bu avukat iş bilmiyor” ifadelerini kullanınca, şikayet üzerine dava açıldı.

Çankırı 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından sanığa, kullandığı söz nedeniyle hakaret suçundan ceza verildi. Karar temyize taşındı.

YEREL MAHKEME KARARI BOZULDU

Dosyayı görüşen Yargıtay 4. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu.

Kararda, hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değerin, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olduğuna işaret edilen kararda, "hakaret" suçunun oluşabilmesi için davranışın kişiyi küçük düşürmeye yönelik olması gerektiği belirtildi.

Ayrıca, kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözün "hakaret" suçu bağlamında değerlendirilemeyeceği belirtilerek ifadelerin açıkça, onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiili, olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerektirdiği vurgulandı.

‘ŞEREF VE SAYGINLIĞI RENCİDE EDİCİ BOYUTTA DEĞİL’

Sanığın kullandığı, "Bu ne biçim avukat, bu avukat iş bilmiyor." sözünün, onur, şeref ve saygınlığı rencide edici boyutta değil, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu ifade edildi.

Bu nedenle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığını belirten kararda, sanığın beraati yerine mahkumiyetine hükmedilmesinin bozmayı gerektirdiği ifade edildi.