Yargıtay’dan eğitimsiz işçinin ölümünden, işveren sorumlu kararı

İş kazalarına yönelik emsal bir karar veren Yargıtay, tehlikeli iş grubunda herhangi bir eğitim belgesi bulunmayan işçinin ölümünden, işvereni sorumlu tuttu.

Asliye Ceza Mahkemesi’nde, bir düğün salonu tadilat işleminde çalışan elektrik ustasının elektriğe çarpılma sonucu hayatını kaybetmesi üzerine şirket yetkilileri hakkında açılan davada, sorumlulara taksirle öldürme suçundan mahkumiyet kararı çıktı.

Sanık, kararı temyiz etti. Yargıtay 12. Ceza Dairesi kararı yeniden inceleyerek emsal nitelikte bir karar aldı.

Eğitimsiz ve belgesiz tekniker çalıştıran işverenleri haksız bulan Yargıtay kararında, şu ifadelere yer verildi:

“Ölen işçi elektrik teknikeri olarak on aydır çalışmakta olduğu ancak ölenin elektrik meslek dalı ile ilgili eğitim-öğretim aldığına dair diploma veya mesleki eğitim belgesi bulunmadığı anlaşılmaktadır.

“Ölenin olay anında ellerinde yalıtım eldiveninin bulunmadığı ortadadır”

Olay yerinde yapılan incelemeye göre elektrik tesisatının bağlı olduğu panoda kaçak akım rölesinin bulunmadığı, ayrıca ölenin olay anında ellerinde yalıtım eldiveninin bulunmadığı ortadadır.





“Korucuyu donanım teslim edildiğine dair bir ibare bulunmadığı anlaşılmaktadır”

Tanık, ölene yalıtımlı eldiven verildiğini ancak ölenin bunu kullanmadığını belirttiği, dosya çerçevesi incelendiğinde ölene koruyucu donanım teslim edildiğine dair bir belge sunulamadığı ve kaza sonrası düzenlenen morg eşya teslim tutanağında yalıtımlı eldiven, korucuyu donanım teslim edildiğine dair bir ibare bulunmadığı anlaşılmaktadır.





İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na atıf

Ölenin iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği konulu 4 saatlik eğitime katıldığı, sanığın ölen ile eş kusurlu olduğu bilirkişi raporunda belirtilmiştir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17/3. maddesinde 'mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz' hükmü yer almaktadır. Dosya içeriğine göre öleni, çok tehlikeli iş sınıfında yer alan elektrik işi ile ilgili diploma ve mesleki eğitim belgesi bulunmamasına rağmen elektrik teknisyeni olarak çalıştıran sanık hakkında koşulları oluşması sebebiyle TCK'nın 22/3. maddesi gereğince bilinçli taksir hükümlerinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi bozmayı gerektirmiştir."