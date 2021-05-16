Yargıtay’dan eşinin maaşına el koyan eşe ‘ağır kusur’ kararı

Boşanma davasında eşinin maaşına el koyan koca, ‘ekonomik şiddet’ uyguladığı gerekçesiyle ağır kusurlu sayıldı. Yargıtay, erkeğin kusurlu kabul edildiğine hükmederek davaya son noktayı koydu.

Bursa’da şiddetli geçimsizlik nedeni ile boşanmak için Aile Mahkemesine başvuran çiftin davası kabul edildi.

Mahkeme davacı tarafın, davalı kadına nafaka ve tazminat ödenmesine karar verince, dava istinafa götürüldü.

EKONOMİK ŞİDDET UYGULANDIĞINA HÜKMEDİLDİ

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Hukuk Dairesi, ele aldığı davada eşinin maaşına el koyan erkek tarafını kusurlu buldu.

Erkek tarafından eşe ekonomik şiddet uygulandığına hükmedildi.

YARGITAY DEVREYE GİRDİ

Karar, davacı-karşı davalı kadın tarafından, karşı davanın kabulü, kusur belirlemesi, tazminatların ve nafakaların miktarı yönünden; davalı-karşı davacı erkek tarafından ise asıl davanın kabulü, kusur belirlemesi, nafakalar ve tazminatlar yönünden temyiz edilince devreye Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi girdi.

AĞIR KUSURLU SAYILDI

Eşinin maaşına el koyan erkeğin ağır kusurlu olduğunu belirten Yargıtay, kararında şu ifadelere yer vererek davaya son noktayı koydu:

“Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumları, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur dereceleri, paranın alım gücü, kişilik haklarına yapılan saldırı ile ihlâl edilen mevcut ve beklenen menfaat dikkate alındığında davacı-karşı davalı kadın yararına takdir edilen maddi ve manevi tazminat azdır. Açıklanan sebeple, davacı-karşı davalı kadın lehine uygun miktarda maddi ve manevi tazminat takdiri gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir. Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulmasına, hükmün bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise onanmasına karar verilmiştir.”