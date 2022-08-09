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    Yasemin Allen'in isyan ettiği Kilyos sahilinde çalışma

    Oyuncu Yasemin Kay Allen'in ölü yunusun görüntüsü paylaşarak tepki gösterdiği kirliliğin ardından Kilyos sahilinde temizlik çalışması yapıldı.
    • 09.08.2022 - 16:31
    • Güncelleme : 09.08.2022 - 16:55
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    Yasemin Allen'in isyan ettiği Kilyos sahilinde çalışma

    Oyuncu Yasemin Kay Allen, dün Kilyos sahilinde yürüyüş yaptığı sırada kumsalda plastik atıklar ve ölmüş yunus gördü.

    Allen, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sarıyer Belediyesini etiketleyerek paylaşımda bulundu.

    Bugün ise sabah saatlerinde plaj, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sarıyer Belediyesi ekiplerinin ortak çalışması ile temizlendi.

    "Gemilerin yaymış olduğu atıklar yüzünden sahillerin kirlenmesi tekrarlanabiliyor"

    Sarıyer Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "İBB ekipleriyle koordineli biçimde Kilyos-Gümüşdere'de yaratılan kirliliği temizlemek üzere bir araya geldik. Çevre bilincine sahip olmayan kişilerce ve gemilerin yaymış olduğu atıklar yüzünden sahillerin kirlenmesi tekrarlanabiliyor. Bu durumun tekrarlanmaması için kişilerin ve ilgili bütün kurumların iş birliği yapması ve kontrollerin sağlanması adına çağrımızı yeniliyoruz. Sosyal medyada paylaşarak hassasiyet gösteren herkese teşekkür ediyoruz." denildi.

    Çektiği videoyla isyan etmişti

    Yasemin Kay Allen yaptığı video paylaşımında, "Kilyos sahili kilometrelerce plastik atık dolu. Konteyner patlamış diye tahmin ediyorum. Burada bir ölmüş yunus balığı yavrusu görüyorsunuz içi plastik dolu. Plastik yemekten ölmüş. Bunun sorumlusu kim? Temizliğini kim üstlenecek? Faturası hangi hayvanlara ve insanlara kesilecek? Sadece merak ediyorum. Yazıklar olsun. İçinde bir parça vatan, toprak sevgisi olanın şu görüntülerden sonra içi paramparça olur. Bu bir skandaldır, bu gerçek bir felakettir. Yetkilileri göreve çağırıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

    Yasemin Allen in isyan ettiği Kilyos sahilinde çalışma #1

    Yasemin Allen in isyan ettiği Kilyos sahilinde çalışma #2

    Yasemin Allen in isyan ettiği Kilyos sahilinde çalışma #3

    Yasemin Allen in isyan ettiği Kilyos sahilinde çalışma #4

    Yasemin Allen in isyan ettiği Kilyos sahilinde çalışma #5


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