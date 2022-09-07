Yenikapı’daki kazayla ilgili İETT şoförünün ifadesi ortaya çıktı

Yenikapı’daki kazayla ilgili İETT şoförünün ifadesi ortaya çıktı

7 aracın karıştığı ve 14 kişinin yaralandığı kazayla ilgili ifade veren İETT otobüs şoförü, freninin tutmamasından dolayı kaza yaptığını, yavaşlamak için de aracı rampaya sürdüğünü söyledi.

İstanbul Yenikapı’daki sahil yolunda 70KY hattında çalışan Salih Adanır’ın hakimiyetindeki İETT otobüsü, saat 12.30 sıralarında Sirkeci istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkarak 5 araçla beraber 1 motosiklete çarptı.

Kazada yaralanan 14 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi’nde tedavisi tamamlanan Adanır, kazayla ilgili Aksaray Polis Merkezi’nde ifade verdi.

‘Fren ağırlaştı’ iddiası

İETT otobüsünün şoförü, Yenikapı perondan çıktıktan birkaç yüz metre sonra alt geçide yaklaştığında hızını kesmek istediğini fakat frenin ağırlaştığını söyledi.

Daha sonra ısrarla fren yapmasına rağmen aracın yavaşlamadığını dile getiren Adanır, otobüsü yavaşlaması için Aksaray dönüşündeki rampaya doğru sürdüğünü ifade etti.

Yenikapı'da İETT kazası (Arşiv) VİDEO

"Korna çalmama rağmen araç hızlanmadı"

Aksaray dönüşündeyken önünde seyir halinde bulunan araçlara korna çalarak ikaz etmeye çalıştığını belirten Adanır, kornaya rağmen araçların hızlanmadığını söyledi.

Adanır, önündeki araca arkadan çarptıktan sonra bariyerlere doğru gittiğini ve sonrasında da diğer araçlara çarptığını kaydetti.

Otobüsün bariyerlere çarparak durduğunu ifade eden Adanır, kazadan sonra araçtan inerek diğer araçlara yardıma gittiğini dile getirdi.

Muayeneden geçtiği tespit edildi

Öte yandan, 34 ZM 9232 plakalı otobüsün eylül tarihinde fren testlerinin ile araç teknik muayenelerinin yapıldığı ve muayeneden geçtiği öğrenildi.

İHA’nın haberine göre İETT muayene geçerlilik tarihinin 2 Mart 2023 tarihine kadar devam ettiği tespit edildi.

Aracın TÜVTÜRK muayenesinin yapıldığı ve 28 Şubat 2023 tarihine kadar muayenesinin geçerliliğinin devam ettiği bilgisine ulaşıldı.